Ademar Valda ex cónsul fue arrestado en el aeropuerto

El ex cónsul Boliviano en Argentina, Ademar Valda, denunció que fue retenido "ilegalmente" por la Policía en el aeropuerto “Jorge Wilstermann” cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires.

"A las 6:53 am se presentan dos policías y preguntan si soy Ademar Valda, les indico que sí y presente mi carnet de identidad, me siguen reteniendo ilegalmente y no permiten que aborde mi vuelo a Buenos Aires", escribió Valda en su cuenta de Twitter.