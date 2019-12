Ademar Valda se declara un “perseguido político”

El ex cónsul de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, fue arrestado en el aeropuerto Jorge Wilstermann por haber hecho uso ilegal de un pasaporte diplomático para viajes al exterior.

“Me declaro un perseguido político y esta denuncia ya es de conocimiento mundial, que el gobierno de facto va perseguir a todos los que pensemos de forma distinta (…), como corresponde hemos salido con una visa diplomática y retornado con la mismo, eso no es irregular, no es ilegal porque si no como explica a migración argentina que estuve más de 90 días”, indicó la ex autoridad.