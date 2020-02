Adolescente mexicana se suicida en casa de su madre y lo transmite en Facebook

México México

Un caso dramático causa conmoción en el estado mexicano de Chiapas, pues una quinceañera se quitó la vida y lo transmitió por Facebook, sus amigos vieron el video pero llegaron tarde para salvarla.

La menor, identificada como Yuri Esther Reyes May, se colgó de la viga de la casa de su madre, cuando ella se encontraba ausente, en el humilde barrio de Jardines de Pedregal en la ciudad Tuxla Gutiérrez, la mayor ciudad del estado con medio millón de habitantes, y cerca de la frontera con Guatemala.

Los amigos de la joven acudieron de inmediato al lugar tras ver la trasmisión, pero ya era tarde. Facebook retiró el video poco después, según informa el diario El Proceso.

Advertencia: El siguiente video puede herir su sensibilidad

Cifras alarmantes de suicidios en adolescentes de México

Apenas unas semanas, una menor de 13 años que practicaba judo se quitó la vida en el Instituto municipal de Deporte de esa misma ciudad.

En los últimos meses se han incrementado los casos de suicidios en adolescentes de este estado, según el citado diario.

La Sociedad de Criminólogos culpa fundamentalmente al acoso escolar y la depresión, según el medio informativo La Silla Rota.

Rosemberg Román, psicólogo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, señala sobre todo el aumento entre la población indígena, sobre todo de mujeres.

Denuncia además que las autoridades “maquillan” las cifras: “Basta con ver los periódicos para darse cuenta de que a la semana hay uno o dos suicidios reportados de forma pública; o muchas veces la familia, por vergüenza social, le pide a la autoridad que modifique la causa de la muerte: asfixia por estrangulamiento o paro respiratorio, pero no ponen suicidio”.

En Chiapas se registraron 197 suicidios en 2018 (último año con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística), sobre un total de 6,808 en todo el país.

La tasa más alta corresponde a los jóvenes de 20 a 24 años, con 9.3 muertes por cada 100,000 (en cifras de 2017), según el medio Chiapas Paralelo.

En sólo una semana el pasado octubre, cinco jóvenes de entre 19 y 25 años se quitaron la vida en Tuxla Gutiérrez.

La Cruz Roja Mexicana, el Instituto Municipal de la Juventud y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas han lanzado una campaña de prevención, de acuerdo con el diario Proceso.

