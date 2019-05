Adolescente se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una brutal golpiza

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

"Mi hijo está peleando por su vida. Estoy mal", dijo conteniendo las lágrimas Javier Menacho, padre del adolescente que se debate entre la vida y la muerte en la sala de terapia intensiva del hospital Obrero, de la Caja Nacional de Salud.

El asalto y brutal paliza que recibió Roberto Sahid Menacho (16) por un grupo de personas en situación de calle, se dio la noche del pasado sábado en pleno centro de la ciudad, en la misma Plaza del Estudiante, que está ubicado a algunas cuadras del Comando Departamental de la Policía y del Cristo Redentor. El adolescente pidió permiso a su papá mediante un mensaje de WhatsApp para llegar hasta la Biblioteca Municipal junto a su primo y reunirse con sus excompañeros del colegio Cástulo Chávez.

"Estábamos sentados en la plaza cuando (drogodependientes) se acercaron a pedirnos plata. En ese momento me quitaron mi gorra, nos golpearon, corrimos y yo me estaba yendo pero no encontré a mi primo. Volví a buscarlo y lo encontré así (inconsciente en el suelo)", relató Sebastián Menacho, primo de la víctima.

Según el reporte médico, la víctima sufrió serias lesiones puesto que producto de las patadas y piedrazos recibidos en la cabeza, Sahid presentó un hundimiento de cráneo.

Notivisión visitó este martes el establecimiento Vertino Candia, donde estudia Sahid. En el colegio se encontraban sus compañeros del 5to grado de secundaria, quienes realizaban emotivamente una cadena de oración pidiendo a Dios que su salud se restablezca. Algunos de sus compañeros se quebraron en llanto por el momento que atraviesa su amigo.

Por este caso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la captura de seis personas, cuatro de ellos menores de edad, que fueron acusados de la agresión, aunque aún se encuentran en la búsqueda de un involucrado más. Los acusados serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas que definirá su situación jurídica.