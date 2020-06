Aduana chilena anuncia remate de módulos y subcontratistas bloquean

Empresas subcontratistas y trabajadores bloquearon ayer por segundo día con volquetas el ingreso a la estación del tren en el sector de San Antonio, denuncian que no les pagan sueldos hace 9 meses, aseguran que la deuda es de 300 millones de bolivianos a Joca-Molinari.

Pero ese no es todo el problema, anteriores semanas el Gerente Gral. De la Asociación Accidental Tunari (ATT), Domingo García, informó que cuatro módulos y otros materiales están en los puertos de Iquique, y que corren el riesgo de ser rematados este 6 de septiembre.

“Son 4 módulos que están en el puerto de Iquique, que tienen prevista su fecha de remate el 6 de septiembre, es decir que si hasta esa fecha no son retirados serán subastados al mejor postor. Dependemos de los pagos para evitarlo, porque esto sería catastrófico para el proyecto”, indicó García.

La página oficial de la aduana en Chile establece tres grandes subastas para esta gestión, entre ellas cuatro módulos del proyecto Tren Metropolitano para Cochabamba.

“Los productos o mercancías que son subastadas por Aduanas, son aquellas que han quedado en presunción de abandono, por ejemplo, debido a que su consignatario o importador no las desaduanó tras 90 días de depósito; mercancías retenidas, ya sea en grandes embarques o a pasajeros internacionales que no las recuperaron porque no se han cancelado los impuestos correspondientes; y otros tipos de mercancías que son abandonadas expresamente o decomisadas por Aduanas debido a que infringieron normativas específicas”, señala el sitio web en un documento firmado por Gustavo Poblete Morales, director nacional de Aduanas del Gobierno de Chile.