Afectados esperan retirar sus pertenencias del edificio que sufrió una explosión

Tras la explosión que sufrió el edificio de la calle Nicolás Ortiz, en la zona de Equipetrol, los vecinos de esta vivienda se encuentran en vigilia al frente de este lugar que está precintado, a la espera de retirar sus pertenencias y recibir una respuesta por los resarcimientos de los daños.

El inmueble sufrió una explosión al promediar las 14:00 la tarde del jueves, debido a la acumulación de gas producto de una fuga, según informó la Unidad de Atención de Emergencia de Redes de Gas de Santa Cruz, perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El siniestro dejó 6 personas heridas que fueron hospitalizadas.

Desde el día del accidente fortuito hasta este sábado, Betty Sánchez, una de las inquilinas, continúa viviendo en una carpa que instaló en la plazuela que está ubicado al frente del edificio afectado.

Así quedó por fuera el edificio

El conductor de un radiomóvil que estaba parqueado afuera de la vivienda, también resultó herido

"No he podido ir a trabajar, estoy esperando que se solucione. Estoy cansada de estar aquí y quiero que me den una solución", expresó impotente la afectada ante las cámaras de Notivisión.

Por su parte Vanesa Robles, otras de las vecinas, manifestó que ante lo sucedido no ha podido atender su negocio y mucho menos sacar sus cosas que visiblemente se ven expuestas por las roturas de paredes.

La hermana de una de las supuestas propietarias del edificio, llegó hasta el lugar esta jornada y se excusó de brindar una información respecto a qué solución darán a los vecinos afectados.