Agente de Pogba : "Espero que no esté sugiriendo que es su prisionero"

Inglaterra Inglaterra

Las polémicas por el centrocampista del Mánchester Paul Pogba, sigue dando de que hablar, luego de que el entrenador del Manchester United , Ole Gunnar Solskjaer, en una entrevista para 'Daily Mail' donde se refirió a Pogba y envio un mensaje a su agente Mino Raiola.

"No me he sentado ni le he dicho a Paul que le dijera a su agente qué debe decir, pero es nuestro jugador, no el de Mino", dijo Ole Gunnar Solskjaer.

Luego de esas declaraciones la respuesta del agente de Pogba Mino Raiola, no se hizo esperar y le respondió al técnico del United:"Paul no es mío y desde luego, no es propiedad de Solskjaer. No puedes ser dueño de un ser humano ni en el Reino Unido ni en otra parte. Espero que no esté sugiriendo que Paul es su prisionero. Antes de que haga comentarios, debería informarse mejor ".