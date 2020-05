Alcalde de Montero da negativo a primera prueba por Covid-19

Después de que el pasado 6 de mayo recibiera una de las noticias más difíciles como autoridad en medio de esta pandemia, el haber contraído el virus. La mañana de este jueves a través de una publicación en su cuenta del Facebook, el alcalde del municipio de Montero aseguró que recibió su primera prueba negativa de Covid-19.

“Hoy, con toda esa energía que ustedes me hicieron llegar, tengo la alegría de compartir que he recibido la primera prueba negativa de esta enfermedad, lo que me llena de esperanza”, sostuvo Hurtado.

Además, aseguró que de momento continúa aislado en su domicilio y de reconfirmarse este resultado, en unos días estaría nuevamente en los barrios para continuar con el trabajo preventivo en la cuarentena.