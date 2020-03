Alcalde Leyes destituye al intendente municipal

El alcalde José María Leyes destituyó al intendente Eduardo Avilés, con este cambio en la Alcaldía son más de un centenar las personas que han sido retiradas entre secretarios, directores y jefes de departamentos.

“Me han tomado como un delincuente (…), la verdad es que me siento feliz de haber salido honestamente de la alcaldía (…), a mí nadie me puede decir que Eduardo Avilés alzó un sólo peso de los comerciantes”, declaró la ex autoridad municipal.