Alcalde permaneció como rehén más de nueve horas

El alcalde suplente, Iván Tellería, permaneció por más de nueve horas como rehén, fue liberado después de lograr un cuarto intermedio con pobladores de K’ara K’ara. Las movilizaciones y bloqueos de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzaron el pasado 27 de octubre.

La Federación Mamoré Bulo Bulo determinó en un ampliado el bloqueo del puente Ichilo e impedir el paso de los camiones, desde ese entonces paulatinamente se fueron sumando otros puntos que sostuvieron las movilizaciones por casi tres semanas. Se registró en Parotani, Sacaba y en el Valle Alto.

“Hemos estado presentes primero para pedir la liberación de los nueve militares que estaban en el Centro de Salud de K’ara K’ara, me quedé como garantía (…) No he recibido ningún maltrato de ningún poblador, más que agresiones verbales”, remarcó el Alcalde Iván Tellería.