Alejandro Sanz y su inaceptable falta de ortografía

El cantante español Alejandro Sanz reconoció hoy haber cometido un error de ortografía en un mensaje enviado vía Twitter por el que fue objeto de numerosas burlas y rectificó su anuncio de que dejará de comunicarse a través de esta red de microblogging.

"Acabo de verlo Es cierto que escribi "buestra" pero lo que quería escribir era "Nuestra", aun así estoy harto de tanto juicio y de estos dedos estúpidos que se equivocan de tecla y de los que se aprovechan de ello para hacer daño", escribió el artista, que horas antes había negado ese error.

Al mismo tiempo, rectificó su decisión de abandonar Twitter, si bien anunció que de ahora en adelante ya no se dejará provocar.

"A mi gente, a la gente, a los "nuestr@s" os agradezco todo el cariño, todo el apoyo, todas las risas, todos los llantos, las preguntas, las cosquillas, lo sainetes y los teatros... Seguro que no me van a echar de twitter cuatro envidiosos pero me lo voy a tomar con mas calma. Tengo otras cosas que hacer.. Os quiero. Hasta pronto".