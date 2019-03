Alertan sobre detención de periodista venezolano Luis Carlos Díaz

Naky Soto, esposa del periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, reportó en horas de la noche del lunes que él se encontraba desaparecido, lo cual se hizo tendencia en Twitter bajo la etiqueta #DondeestáLuisCarlos, tras ser compartido por cientos de colegas que exigen que aparezca el comunicador que ahora reclaman #LiberenALuisCarlos.

La también periodista pidió colaboración a través de un video a la población para que la acompañen en una protesta ante la sede de la Fiscalía, ubicada en Parque Carabobo, Caracas, para exigir la liberación de su esposo. La comunicadora es una paciente oncológica.

La mañana de este martes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron su vivienda la madrugada del martes.

El SNTP informó que Díaz había desaparecido durante la tarde del lunes. "Salió de la radio a las 5:30 pm, rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por las redes sociales", informó el sindicato.

Soto fue la primera en denunciar la desaparición y dijo que su marido no estaba en la radio en la que trabajaba, ni en su casa y no respondía a los intentos de comunicarse con él.

Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am #DóndeEstáLuisCarlos

"Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora", agregó en Twitter.