Alfa: La nueva generación después de los Millennials

Los Millennials tienen quienes están detrás de ellos, le siguen los pasos y les pisan los talones, básicamente estamos hablando de los hijos de éstos. los que llevan por nombre “generación alfa” y son los primeros en toda la humanidad en nacer en un mundo completamente digitalizado. Por lo que las nuevas tecnologías no son ajenas a ellos y serán capaces de adaptarse aún más, a las tecnologías futuras.

Un mundo de alfas es la nacida a partir del año 2010, lo que quiere decir que todos ellos tienen menos de 10 años. De acuerdo con el sitio BBC, los alfa tiene muchas más oportunidades de ser exitosos que la generación pasada.

"Creo que la generación Alfa vivirá mejor que sus padres no solo en términos de ingresos sino también en términos de calidad de vida entendida, como tener más capacidad de elección, más oportunidades de educación, más cuidado hacia los otros, etc." Dijo Roberto Balaguer, psicólogo experto en el tema en una entrevista para BBC.

"Han tenido más atención que generaciones anteriores, más presencia paterna, pero también sus vidas están muy atravesadas por la tecnología omnipresente y tienen padres más extendidos hacia afuera, conectados por defecto, y eso claramente es una limitante para la disponibilidad emocional y la calidad de la atención", agregó.

Además asegura que esta generación será más exitosa que la generación de sus padres. En especial por la capacidad de adaptación a algo que les resulta familiar.

"Son niños que en general tienen menos interacción a través de historias narrativas y menos intercambio de lenguaje, lo que provoca que haya más patologías de lenguaje que una década atrás, así como mayor incidencia de trastornos oftalmológicos y déficit atencional".

Curiosamente, esta generación parece adaptarse mucho a la tecnología pero no a la vida real. Puesto que tienden a tener más accidentes en casa que generaciones pasadas. En parte por su dependencia a la tecnología que no los deja ver más allá de sus teléfonos. Y por otra parte por sus padres, quienes son millennials, los que no prestan atención a sus propios hijos por estar interesados y metidos en cosas de Internet.

El mundo se mueve a pasos acelerados y las generaciones cada vez más nos sorprenderán.