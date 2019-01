Alfonso Siles: “Recibí amenazas personales luego de la quema del TED”

A pocos días de entregar su cargo como comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles hizo una evaluación de los hechos policiales que marcaron su gestión, además reveló los momentos más duros que pasó como comandante.

“He recibido amenazas luego de los destrozos en las instituciones públicas. Lo que sucedió en el TED fue un acto político y yo no soy político. Los mismos que me reclamaron porque no había más presencia policial ese día son unos hipócritas y cobardes que ahora estos defienden los destrozos del Tribunal”, puntualizó el comandante cruceño.