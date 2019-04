Tremendas alistas picantes IMBA 😱😍 Insumos: 2 docenas de alitas de pollo imba Una pizca de sal Una pizca de chile en polvo Una pizca de pimienta negra Una pizca de paprika Una pizca de orégano Una pizca de pimienta de cayena Una pizca de ajo en polvo Dos cucharas de mostaza Una taza de pasta de ají rojo Una taza de pasta de ají chipotle Dos tazas de kétchup Dos cucharas de mantequilla Preparación: Partir las alitas imba por la mitad, Condimentar las alitas con chile, pimienta negra, pimienta de Cayena, paprika, orégano, ajo, agregar un chorrito de aceite y hornear a 180 grados por 15 minutos Para la salsa derretir mantequilla, agregar el kétchup, las pastas de ají y la mostaza dejar que reduzca y salpimentar #CocinerosBolivianos

