Allways Ready carece de escenarios para entrenarse  

Súper Deportivo.- Julio César Baldivieso, técnico de Allways Ready, asegura que su plantel debe lidiar con la escasez de escenarios deportivos en La Paz. La pasada semana, su cuerpo técnico tuvo que improvisar trabajo en gimnasio tras recibir una respuesta negativa de almenos cuatro campos deportivos.

“No entrenar donde juegas no es bueno. No nos quieren prestar el Hernando Siles y no sé porque hay esa negativa con este equipo; todos los equipos que pagan el alquiler pueden usar la cancha en cualquier parte del mundo. La anterior semana estaba cerrado Villa Ingenio, Mariscal Braun y Villa El Sol, por eso modificamos los entrenamientos que no es ideal”, manifestó Baldivieso.

Respecto a la producción del primer plantel, “El Emperador” asegura que ésta avanza favorablemente y con el pasar de las fechas se acerca a lo deseado por su persona. “Se avanzó muchísimo, pero falta bastante para llegar a lo que quiero como técnico; quiero más agresividad e intensidad”, sentenció.

“Los Millonarios” se preparan para recibir a Real Potosí, este sábado, desde las 15:00, en el estadio Municipal de Villa Ingenio. Se cuenta con todos los titulares a disposición, pero según informó el mismo Baldivieso podrían registrarse algunas variantes ya que considera importante la “rotación”.