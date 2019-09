Ciudad de México, México Ciudad de México, México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió el miércoles la reducción de la inflación a su menor nivel en tres años, dijo que espera la pronta ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y defendió al jefe de la estatal CFE, quien habría falseado su declaración patrimonial.

Un resumen de su rueda de prensa matutina concluyó con que la inflación baja, pero con crecimiento.

"Mantener la inflación baja, estable, es bueno para el país, yo lo celebro", dijo elmandatario. "Pero también nos importa que haya crecimiento porque sino es como antes", agregó, luego que el PIB mexicano seestancó en el segundo trimestre del año. "Aquí lo que hay queprocurar conseguir es que el carro camine sin calentarse, que nohaya inflación (alta) y que tengamos crecimiento", explicó el presidente, conocido por su acrónimo AMLO.

Además, hizo votos para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el año pasado, sea ratificado antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. La entrada en vigor del acuerdo podría dilatarse por el inicio del proceso para un juicio político contra Donald Trump.

"No queremos que se deje a la víspera de la elección, es mejor que se resuelva pronto, nosconviene a las tres naciones", aseguró AMLO.

AMLO aseguró que el Servicio deAdministración Tributaria (SAT) le informó el martes que aparece como socio en 26 empresas inscritas en agosto en el estadooriental Veracruz.

"Yo no soy empresario, respeto mucho a quiene sse dedican a esa actividad (pero) no tengo empresas, propiedades, bienes. Apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito",aseguró

"Quién sabe porqué hicieron esto, hay muchasposibilidades, hay que analizarlo, hay que verlo. Lo está investigando el SAT", agregó.