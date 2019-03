Ancianos podrían perder su casa por una deuda de $us. 1700

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Una pareja de la tercera edad informó a Notivisión que por una orden judicial ellos estarían a punto de perder su casa, morada donde viven desde hace 25 años en el barrio Santa Fe y octavo anillo de la avenida Santos Dumont.

Ignacia Romero comentó que junto a su pareja pidieron un préstamo de $us. 1.700 a la señora María Luisa Pedrozo de Rodríguez, a quien le dejaron los papeles de su domicilio como garantía.

Ella comentó que junto a la prestamista no lograron firmar el documento en una oficialía de registro civil, además, que el principio de las negociaciones pidió un monto de $us. 4.000, sin embargo, Luisa solo entregó $us. 1.700.

"Nos dijo que el saldo nos daría en la notaría, pero nunca nos dio y tampoco se firmó", dijo.

Por su parte don Lorgio Quiroga, relató que en los últimos días apareció el supuesto dueño, que con una orden judicial, busca sacarlos del lugar.

La pareja afirmó que lograron reunir el monto y quisieron cancelar la deuda, empero, la prestamista negó recibir el dinero.

"No nos saquen, no nos desalojen, somos de la tercera edad, tenga piedad", expresó Ignacia.