Andrés García revela quién "mató" a la madre de Luis Miguel

Surgen nuevas revelaciones sobre la madre del Sol de México. El actor Andrés García y amigo íntimo de la familia de Luis Miguel, aseguró que rechazó una presunta solicitud de Luis Gallego Sánchez 'Luisito Rey', padre del cantante mexicano, para ayudarle a asesinar a su esposa, Marcela Basteri, desaparecida en 1986.

García también afirmó que no hay duda sobre la responsabilidad en ese caso no resuelto del difunto padre del intérprete mexicano, con quien años atrás mantenía una relación cercana y al que ayudó a lanzar su carrera, durante una entrevista que concedió al programa 'Un Nuevo Día' del canal Telemundo el pasado 16 de enero.

"Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que 'Micky' [Luis Miguel] tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela [...] me dijo: 'ayúdame a matar a Marcela'", aseveró García, quien detalló que no había sido la única persona a la que 'Luisito Rey' acudió con esa solicitud.