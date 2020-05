La presidenta Jeanine Áñez, anunció este jueves que ordenó una auditoría a todas las compras que se realizó en el sector salud durante su gestión, esto ante el escándalo que salpicó al actual Gobierno por la presunta corrupción en la adquisición de 170 respiradores españoles destinados a la lucha contra el Covid-19.

A través de un mensaje dirigido a la nación, la mandataria manifestó que para evitar que el Estado vuelva a perder dinero por el pago de equipos, instruyó que todas las compras y futuras contrataciones que se realicen serán públicas, con el control de los usuarios de las redes sociales.

"No voy a tolerar corrupción en ningún sitio y menos en la salud, que quede claro para todos los funcionarios y políticos de mi Gobierno. No me temblará la mano, voy a firme y dura frente a los corruptos y contra los casos de corrupción",