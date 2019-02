Angélica Sosa abandonó la Eurolat porque no le dieron el derecho de palabra

La presidenta del Consejo Municipal Angélica Sosa salió molesta de la inauguración del acto de la Eurolat ya que no se le cedió la palabra, aseguró que la organización le insistió en que participara y criticó que luego obviaron su presencia por lo que tomó la decisión de no participar de los actos protocolares y se retiró del campo ferial.

"Vine invitada para dar una voz y hablar de los 458 años de Santa Cruz, se me insistió hasta la medianoche, y no se me concedió la palabra", declaró ante la prensa.