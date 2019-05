ANH suspende a surtidor que no vendió combustible a paraguayo

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El fiscal paraguayo, Rogelio Ortúzar, denunció a través de sus redes sociales que a su paso por la ciudad de Oruro un surtidor le negó venderle gasolina para continuar su viaje hacia Potosí a bordo de su motocicleta.

Según esta autoridad paraguaya, este inconveniente le tocó afrontar en dos estaciones de servicios de Oruro, por lo que recomendó a las personas extranjeras a no visitar Bolivia para así evitar malos tratos.

“Estoy en Oruro, no me quieren cargar combustible, tengo que llegar a Potosí, estoy en motocicleta, hay otra persona de nacionalidad chilena a quien no le quieren cargar gasolina. Es una vergüenza el trato que le dan los bolivianos a los extranjeros, triste pero real, así no se puede venir a este país, le recomiendo que no vengan”, denunció.

Lastimosamente 1) no todos pueden acceder a los teléfonos de Eduardo Montes ni del ministro de la @ANHBOLIVIA 2) no todos tienen roaming internacional para llamar y gastar dinero en eso 3) no en todos los lugares hay gasolineras del gobierno @YPFB_corp (8) — Rogelio Ortuzar (@rogelioortuzar) 2 de mayo de 2019

Posición de la ANH

Ante la denuncia del Ortúzar, La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó en conferencia de prensa que se inició una fiscalización y se suspendió temporalmente el funcionamiento de la estación de servicio Excel Norte de la ciudad de Oruro, luego de que, "por un error administrativo", ese surtidor no vendió combustible al propietario del motorizado.

Mediante un comunicado, la ANH aseguró que ese hecho fue solucionado de manera inmediata y se proveyó de combustible a ese vehículo, luego de tomar conocimiento sobre esa situación, tras el reclamo que hizo el paraguayo en las redes sociales. La entidad reguladora indicó que el surtidor fue suspendido temporalmente hasta que se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.

"La ANH ha iniciado una fiscalización por este hecho para lo cual ha determinado la suspensión temporal del funcionamiento de la estación de servicio Excel Norte de la ciudad de Oruro, en tanto se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes", informó la entidad reguladora.