Con su método “KonMarie”, la japonesa Marie Kondo se ha hecho famosa alrededor del mundo entero por sus claves y consejos para organizar mejor los espacios.

Como la protagonista de una serie en Netflix, autora de varios libros y asesora, la nipona propone que las personas se queden únicamente con las cosas que más aprecian. Esa premisa también puede aplicarse al ámbito tecnológico.

Por eso Kondo asegura que “el mayor error cuando se hace una limpieza digital es enfocarse demasiado en lo que tenemos que descartar. Tienes que enfocarte en lo que es importante para ti, aquello que quieres mantener en tu vida (digital)”.

Si bien en su serie Tyding up (Ordenando) explica cómo doblar y ordenar la ropa para deshacerse de lo que no se necesita en el hogar, con los teléfonos móviles se puede utilizar un método similar.

Lo principal es trasladar documentos importantes como fotos, archivos y otros elementos a memorias externas o almacenamiento en línea, guardar lo que necesitarás y borrar todo aquello que no sea necesario.

Específicamente con las fotos y vídeos la tarea se puede volver un poco más ardua. Es común almacenar cientos o miles de fotos en nuestros equipos celulares. En este caso debes repetir el lema de Marie Kondo: “¿despiertan alegría?” Si la respuesta a varias de esas imágenes es no, lo mejor será borrarlas.

Hay muchas imágenes grupales, o individuales que fueron tomadas más de una vez. Algunas capturas pudieron salir oscuras o borrosas, lo más probable es que deban ser borradas y así puedas liberar espacio de tu teléfono.

Una manera de iniciar con este proceso es deshaciéndote de las fotos duplicadas, las que menos te gusten, las que no quieras guardar.

Si el método se está tornando muy complicado pregúntate “¿es algo qué quiero ver de nuevo?”, “¿te hace feliz?” “¿quieres pasar más tiempo con esa imagen a futuro?”, son interrogantes que Keith Bartolomei, organizador profesional y consultor de KonMari, invita a que te formules.

Una aplicación muy útil para hacer este proceso más sencillo es File Go, que te permite liberar espacio del celular encontrando archivos en tu teléfono que pueden estar duplicados o ya no uses.

Marie Kondo opina que se pueden organizar los emails en dos categorías “guardados” y “sin procesar”. La última carpeta incluiría todos los correos que quieres leer y debes responder, mientras que en la primera categoría solo se deben almacenar los estrictamente necesarios.

La experta en orden establece que la mejor manera de no utilizar espacio innecesario en los equipos celulares es haciendo una ”purga semanal” en la que se borren todas las aplicaciones que ocupan espacio y son poco usadas.

Ahora que tienes varias herramientas para poner en orden tu celular, no pierdas más tiempo. Dedícate a organizar y dejar en tu vida digital solamente lo necesario y aquello que te haga realmente feliz.