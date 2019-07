Feminaipes simboliza la lucha por la visibilización de la mujer en la esfera pública. Por las que lucharon por una sociedad más justa y por las que hoy continúan haciéndolo. LO LÚDICO TAMBIÉN ES POLÍTICO. #feminaipes #retrucandoalpatriarcado #naipesespañoles #feminismo #cartasempoderadas #abortegalya #seráley #abortolegalseguroygratuitoya #sevaacaer

