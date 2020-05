Arrestaron al exteniente Julio René Navia con un pase de circulación y uniforme de la policía

Julio René Navia implicado en el denominado "Clan: Navia" acusados por delitos de narcotráfico, logró salir de la cárcel de Palmasola en el año 2014 para guardar arresto domiciliario. Sin embargo, fue interceptado la mañana de este miércoles por efectivos de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE) en un vehículo de lujo y violando sus medidas sustitutivas.

Exteniente tenía un pase de circulación de abastecimiento emitido por la alcaldía, un uniforme policial entre otros objetos de uso oficial de esa institución por lo que fue remitido hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde se aguarda un informe oficial por el director con respecto a este caso.

Por su parte desde la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana señalaron que el pase de circulación de abastecimiento encontrado en el vehículo de Navia no está vigente y no es válido desde el pasado 27 de abril. No obstante, pidieron al ministerio publico la investigación correspondiente.

Recordemos que tanto el exoficial como su padre el excoronel de la Policía, René Navia y su madre, Esther Gorena se encuentran en la etapa de producción de pruebas de su juicio oral.