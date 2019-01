Los admiradores de la cantante canadiense Céline Dion se muestran cada vez más preocupados por el nuevo aspecto de la estrella, muchos afirman que se ve "cansada" y "vieja", otros afirman que sufre anorexia.

Las recientes fotos de la artista, publicadas en su cuenta personal de Instagram, así como imágenes captadas mientras Dion asistía a varios eventos, la muestran extremadamente delgada.

"¿Qué le pasa a tu cuerpo, mi ídolo?", preguntó una usuaria en los comentarios de una foto de la ganadora de Eurovisión. "Esa pérdida de peso te hace lucir vieja y cansada", indicó otro, mientras que un comentarista alentó: "¡Come algo!". Al mismo tiempo, una usuaria reiteró que nadie "tiene derecho a decirle [a Céline Dion] qué hacer con su salud y cuerpo".

Por su parte, la propia artista contestó durante una reciente entrevista a The Sun a quienes critican su apariencia y estilo, y afirmó que no le importa mucho su opinión. "Quiero sentirme fuerte, hermosa, femenina y sexy", señaló. A continuación, precisó: "Si os gusta, aquí estaré. Si os no gusta, dejadme en paz".