Atahuichi: “Nunca he sido asesor de Quintana”

En una entrevista con un medio televisivo el vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rubén Atahuichi Quispe, aseguró nunca fue asesor del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

"Yo nunca he sido asesor de Quintana ni del Ministerio de la Presidencia, nunca he sido. Eso se puede constatar en la Contraloría. Lo que yo he sido es consultor, en un ámbito muy técnico, y mi relación ha sido con el Ministerio, no con las autoridades", manifestó el vocal.