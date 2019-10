Autorizan internación y amputación para Jhasmany Torrico

Torrico conocido como el “abogado del diablo” acusado de liderar un consorcio jurídico, está con reclusión el recinto penitenciario de “Chonchocoro” por torturar a varios deudores.

El polémico jurista debe someterse a una amputación en la pierna derecha, en el Hospital Viedma, la evaluación médica fue realizada esta mañana en presencia de forenses del Ministerio Público.

Señaló también que estaba a la espera de una cama en el nosocomio, recalcando que deberán tomarle muestras de sus lesiones, para la realización de cultivos. Luego, procederán a extraer el material quirúrgico que actualmente tiene injertado. Asimismo, en la etapa previa a la amputación.

“Cuando tuve una orden de internación se opuso la fiscal Faridy Arnez, me volvió a votar a Chonchocoro (…) Sino porque me incumplió los tratos que hice en el caso Consorcio, y ya no le estaba gustando lo que yo estaba declarando” añadió.