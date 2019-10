Avezados antisociales roban autopartes de Dircabi

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Ni las instituciones policiales se salvan, ladrones de autopartes lograron entrar a instalaciones de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), ubicado en la avenida Petrolera al sur de la ciudad, donde sustrajeron autopartes de un camión y otros motorizados.

El robo se produjo el pasado viernes por la madrugada. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió al lugar a verificar la denuncia de robo de autopartes presentada por el sereno del depósito. Luego la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) se hizo cargo del caso.

Según el responsable del depósito, quien no quiso identificarse, los ladrones se llevaron autopartes de un camión, al cual dejaron medio desmantelado. Indicó que no tenía sus faroles, retrovisores, radio, limpia parabrisas, llanta de auxilio y otras partes.

Aún se evalúa cuantos motorizados más fueron objeto de robo de sus accesorios. Señaló que no sabe a qué hora se produjo el robo, ya que no escuchó nada. Según la Policía, las instalaciones que se usan como depósito de los bienes incautados son precarias y no tienen más seguridad que un sereno.