Baldivieso: “Se acabaron los nombres en el fútbol”

Súper Deportivo.- Julio César Baldivieso, entrenador de Allways Ready, asegura que presentará una propuesta futbolística dinámica ante Bolívar, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, este sábado, desde las 15:00.

“Se acabaron los nombres en el fútbol, hoy juegan los hombres. Voy a alinear a los que corran”, manifestó Baldivieso, previo a cerrar entrenamientos en la ciudad de El Alto.

El “Emperador” además aclaró que puso a disposición su cargo ante la dirigencia “Millonaria”. “Mi cargo está ahí, nunca me he aferrado; y si ellos ven por conveniente que tiene que venir otro técnico, no hay ningún problema”, sentenció.

Por lo visto durante las últimas prácticas, los de la “Banda Roja” presentarán a: Olivares en el arco; Puña, Copete, Rivero e Hinojosa en defensa; Arabe, Galindo, Enoumba y López en el mediocampo; Ferreira y Algarañaz irán adelante.



Periodista.- Ángela Apaza.