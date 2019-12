Billie Eilish domina en Apple Music en 2019

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish dominó las transmisiones de Apple Music en 2019 y su álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" fue el más escuchado del año, informó Apple Music el martes.

Eilish, de 17 años, quien irrumpió en la escena pop alternativa este año y está nominada a cuatro premios Grammy, ocupó el quinto lugar en la lista de canciones más transmitidas, con "Bad Guy", dijo Apple Music en su lista de fin de año.

"Bad Guy" de Eilish también tuvo el primer lugar entre las canciones más buscadas en la aplicación de reconocimiento de música Shazam, informó la app propiedad de Apple.

A octubre, Apple registraba 60 millones de suscriptores en su servicio de transmisión de música, menos que los 113 millones de suscriptores premium de Spotify, el líder de la industria.

El rapero y cantautor estadounidense Lil Nas X tuvo la canción más transmitida de 2019 en Apple Music con su éxito "Old Town Road", que pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.

El reguetonero colombiano J Balvin , que figuró con los hits "I Like It", "Say My Name" y "China" fue el artista más buscado en Shazam en 2019.

Ariana Grande y Post Malone tuvieron dos puestos cada uno en la lista de las 10 mejores canciones del año de Apple Music.

"Thank U, Next" y el sencillo "7 Rings" de Grande ocuparon el tercer y cuarto, respectivamente. Las canciones "Sunflower" de la película animada "Spider-Man: Into the Spiderverse", y "Wow" de Post Malone quedaron en segundo y sexto lugar.