Bolivia podría venderle energía eléctrica a Brasil

Cochabamba Cochabamba

El estudio se lo realizará en 15 meses aproximadamente y el mismo tendrá un costo de $us. 704.000 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo $us.. 400 mil; ENDE y Electrobras financiarán a $us. 150 mil, en total $us. 300 mil.

El mismo consiste en establecer cuáles serían las líneas de interconexión que se deberían construir, los puntos a ejecutar para lograr la interconexión eléctrica, para la exportación de electricidad de Bolivia al Brasil.

“El estudio que se va firmar el día viernes, se va firmar en Sao Paulo, con la presencia de ejecutivos de Electrobras y del BID también, porque es parte de la cooperación, nos va permitir tener la figura completa para una futura exportación de electricidad de Bolivia hacia el Brasil” sostuvo Rodriguez a la Agencia de Noticias CCB.

Para que nuestro país pueda generar esa cantidad de energía necesita una inversión de $us, 14.000 millones, por eso es importante el estudio que se realizará, nuestro país busca obtener ingresos extensos de concretarse todo este proyecto. La firma de contrato será este 15 de marzo en Brasil, indicó el asesor legal Dr. Carlos Rocha.