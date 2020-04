Bonos beneficiarán a bolivianos con dos años de residencia en el país

Debido a la pandemia el Gobierno nacional, determino entregar bonos como la Canasta Familiar, Familia y Universal, para ayudar a las familias bolivianas durante esta pandemia del coronavirus y mediante un decreto se ratificó que, solo podrán acceder a estas ayudas sociales los bolivianos con residencia permanente de al menos dos años en el país antes de la emisión de los beneficios.

La nueva medida está contemplada en la disposición final única del Decreto Supremo 4222, aprobado el lunes por el Gobierno

"La disposición fue asumida porque el pago de los beneficios se programó solo para los bolivianos que viven en el país, por lo que los compatriotas que regresaron del exterior al país no podrán cobrar los bonos", explico el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.



En los últimos meses, el Gobierno aprobó el pago de los Bonos Familia de Bs 500, Canasta Familiar de Bs 400 y el Bono Universal de 500 para paliar los efectos económicos de las familias bolivianas por la cuarentena que se debe cumplir para frenar la propagación del coronavirus.



El lunes, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, anticipó que la normativa fue aprobada ante la preocupación de las autoridades locales de los municipios fronterizos por el retorno de connacionales a territorio boliviano solo para percibir los bonos.



"Esto significa que aquellos bolivianos que tienen la intención de entrar a Bolivia para cobrar los bonos, pero que no viven en el país y solo vienen a cobrar no lo podrán hacer", aseguró López.



La medida fue aprobada luego de que el lunes más de 400 connacionales residentes en Chile concluyeron la cuarentena en el campamento Tata Santiago, situado en la población fronteriza de Pisiga, y regresaron a sus lugares de origen.