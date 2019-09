Britney Spears fue internada por recaída

Estados Unidos Estados Unidos

La semana pasada La Princesa del Pop alarmó una vez más a sus fieles seguidores, subiendo un extraño donde se la ve bailar muy alocadamente y después ante una sesión de fotos frente a los paparazzi, la cantante abandonó a su novio en una alfombra roja. sin duda alguna la estrella pop, de 37 años, está pasando un momento personal muy difícil.

A raíz de estos problemas psiquiátricos tuvo que enfrentar un año muy complejo. Y acaba de estar internada en un centro médico de donde no podía salir ni siquiera a realizar sus shows en Las Vegas por decisión de su manager. Pero eso no fue todo. A principios de este mes, la cantante perdió la custodia compartida de sus dos hijos, Jayden James, de 12 años, y Sean Preston, de 13. Ahora esta en casa, pero con tratamiento psiquiátrico estricto y delicado.

Para llevar un poco de tranquilidad, a sus fans, declararon que Britney se estaba tomando un tiempo para enfocarse en lo que realmente quiere ya que ha estado trabajando sin parar desde que era una niña.

“¡Espero que no me hayan olvidado! Estoy haciendo esta transición en mi vida para concentrarme en lo que realmente quiero. He trabajado sin parar desde que tenía 8 años en este negocio. A veces es bueno parar y reflexionar !!!! Los extraño a todos … Realmente tengo los mejores fans del mundo!!! “, escribió la intérprete en su post.

Mientras tanto su novio Sam Asghari, piden la respeten tanto a ella, como este momento que se ha tomado para pensar y meditar.

El año pasado la intérprete tuvo una recaída en su salud mental. Tras cancelar sus conciertos en Las Vegas, Spears ingresó a un centro médico a principios de este año para estabilizarse. El mes pasado, la artista recibió un revés en la batalla judicial de su ex pareja, Kevin Federline, por la custodia de sus hijos.

Britney esta afrontando muchas cosas que la tienen realmente perturbada.