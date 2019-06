Brutal ataque a transeúnte, todo por unos pesos y el celular

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Un hombre de 30 años fue brutalmente golpeado en inmediaciones de la avenida Panamericana y 6 de Agosto, los denominados "inhaladores de clefa" salieron debajo del puente, lo rodearon y agredieron para robarle su celular, chamara y Bs. 70.

La víctima terminó con la cara ensangrentada, hematomas, contusiones y escoriaciones en todo el cuerpo, estuvo arrastrándose por la avenida 6 de Agosto, al sur de la ciudad, hasta que Bomberos que retornaban a su unidad en la madrugada lo auxiliaron.

“Traté de defenderme y luego escapar, pero no pude, varios me golpearon hasta que perdí la conciencia (…) Desperté y con las pocas fuerzas que me quedaban me arrastré, tratando de buscar ayuda” relató la víctima.

El hecho se registró el pasado sábado, fue auxiliado de forma oportuna por bomberos, porque no sólo presenta heridas de gravedad, sino que al arrastrarse por la avenida corría el riesgo de ser atropellado por algún motorizado.

La Policía realizó una redada en la zona y aprehendió a cuatro inhaladores de clefa, se espera que el afectado sea dado de alta del Hospital Viedma, para que acuda a la Fuerza de Lucha contra el Crimen (FELCC) a sentar su denuncia y reconocer a sus atacantes.