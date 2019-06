Buceo inspira a artista cubano para pintar bajo el agua

Para Sandor González no hay mejor lugar para dibujar que varios metros bajo el mar, lejos del ruido de la vida moderna, rodeado de peces y atractivos corales en Cuba.

El dibujante de 42 años había ganado renombre en la isla y el extranjero por sus obras en blanco y negro cuando comenzó a bucear hace seis años y se inspiró a crear debajo del agua.

"Esto empezó como un pasatiempo, como una pasión", dijo a Reuters en Punta Perdiz, su lugar favorito de buceo, en la Bahía de Cochinos, en el occidente de la isla, donde exiliados cubanos desembarcaron en un intento fallido de derrocar a la revolución de Fidel Castro en 1961.

"Pero ahora realmente necesito venir aquí, sumergirme y crear debajo del agua porque hay una paz allá abajo que simplemente no puedes encontrar en tierra firme", dijo.

Para hacer una demostración, González se colocó el equipo de buceo y con un lienzo, al que le ha dado un revestimiento especial a prueba de agua, se desplaza nadando unos 60 metros hasta su caballete fijado en el fondo marino, a unos seis metros de profundidad.

El artista cubano dijo que no planea un dibujo con antelación y que permite que la inspiración le llegue bajo el agua, donde los sonidos se amortiguan y la luz se ondula.

Confiar en un tanque de oxígeno limita el tiempo de inmersión, pero González dibujó en 30 minutos una ballena voladora, arrastrando una casa detrás de ella en un cielo salpicado de nubes.

"¡Realmente no esperaba ver a alguien debajo del agua, pintando!", dijo el turista canadiense Mike Festeryga. Punta Perdiz es un sitio para el buceo en la costa sur de Cuba, a unos 172 kilómetros de La Habana, popular entre los turistas por sus aguas cristalinas y arrecifes de coral.

Cuba está buscando impulsar su industria turística y el centro de buceo ve el trabajo de González como un atractivo adicional. El pintor exhibe parte de su obra en una galería en Punta Perdiz.

"Me gustaría que este proyecto no se perdiera y realmente poder compartirlo con artistas y estudiantes de arte (...) que se cree una especie de cátedra de pintura submarina". "No creo que exista algo así en ningún lugar del mundo", señaló.