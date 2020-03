Caen dos cohetes cerca de la embajada de EE. UU en Bagdad

Dos cohetes cayeron este domingo por la noche en la denominada zona verde de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, informó una fuente de Seguridad. Hasta el momento, no se ha dado cuenta de víctimas, mientras las autoridades continúan con el rastreo del lugar para evaluar la magnitud de las afectaciones.

De acuerdo con la información, con este ataque se completaron 20 acciones contra intereses estadounidenses en Irak, en los cuatro últimos meses. Entre los ataques, desde finales de octubre, se contabilizan los cohetes disparados contra soldados, diplomáticos o instalaciones de Estados Unidos en acciones que le costaron la vida a un contratista estadounidense y a un soldado iraquí.

Ninguno de los ataques fue adjudicado, pero Washington acusa a las facciones armadas pro-Irán de ser responsables. A pesar de haberse manifestado algunas intenciones por un acercamiento político, desde Bagdad y Washington, finalmente no se han dado los pasos necesarios para concretar un desenlace positivo.

Como se recuerda, desde los inicios de 2020 se incrementaron los ataques en Bagdad, justamente en la misma fecha en la que murió el general Qassem Soleimani, uno de los militares más importantes de Irán, en medio de una operación estadounidense que se habría llevado a cabo con el uso de tecnología y de aeronaves remotamente tripuladas.

Mientras persiste la tensión en la capital iraquí, la crisis política continúa. El país se encuentra sumido en una grave crisis política y desde hace meses la sociedad está movilizada en las calles para exigir cambios en el sistema. El domingo, el primer ministro encargado de Irak, Mohamed Allaui, presentó su renuncia, un mes después de su designación tras no conseguir el apoyo parlamentario necesario para su ratificación, según informó la televisión pública iraquí.

“En respeto a la confianza otorgada cuando fui nombrado para formar gobierno prometí que renunciaría si era sometido a presión política porque prometí formar un gobierno independiente sin representantes de partidos políticos”, argumentó Allaui en una conferencia de prensa difundida en la madrugada del lunes. “Si hubiera incumplido mis promesas ahora sería primer ministro, pero no lo he hecho”, indicó. Y agregó: “Ciertos partidos políticos no han sido serios y piensan solo en su propio interés”.