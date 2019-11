Camacho y Pumari no descartan lanzar sus candidaturas a la presidencia de Bolivia

El anuncio de que los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari podrían lanzar sus candidaturas como un binomio presidencial para las futuras elecciones, surgió la noche del viernes en una entrevista ofrecida por el cívico cruceño el programa Conclusiones de CNN.

El líder no descartó la posibilidad de participar en las próximas elecciones Presidenciales aunque aclaró que la decisión no ha sido tomada a pesar de que son conscientes de que cuentan con el apoyo de diversos sectores.

“Honestamente es algo que todavía no lo hemos decidido, no digo ni sí ni no, pero. Claro que lo hemos discutido en base a lo que nos proponen los sectores para apoyarnos, pero es una decisión que aún no hemos tomado”, respondió Camacho al periodista Fernando del Rincón.