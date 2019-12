Canciller: "No se romperá la relación diplomática con España y México"

La canciller Karen Longaric aclaró ante los periodistas en conferencia de prensa, que la declaración de personas no gratas a diplomáticos de España y México por el Gobierno de Bolivia no implica ruptura de relaciones con esos países.



"(Eso) no implica de ninguna manera ruptura de relaciones diplomáticas, sino exige al Estado acreditante, en este caso México y España, que acrediten nuevos funcionarios para remplazar a estos que violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas", afirmó la autoridad.



El Gobierno boliviano, además dio 72 horas para dejar el país al grupo de diplomáticos implicado en una situación irregular registrada el viernes en la Embajada de México en La Paz, donde colaboradores del exmandatario Evo Morales permanecen varias semanas para evitar responder ante la justicia por varios delitos.



Longaric manifestó que la decisión asumida por Bolivia corresponde a los protocolos que se aplican en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.



"En este caso ha habido una clara violación de la soberanía del país, un exceso de parte de los diplomáticos", enfatizó.



En el caso de España, Longaric señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España se comunicó el sábado con su despacho para expresarle que desconocía los hechos ocurridos en La Paz y que desautorizaba a los funcionarios de su embajada que incurrieron en irregularidades e ilegalidades.



Consultada sobre la vigilia instalada por ciudadanos en inmediaciones de la residencia de la embajadora de México, Longaric dijo que la población tiene derecho a realizar protestas pacíficas.



"En mi criterio, son manifestaciones de tipo pacífico y nosotros no podemos limitar la expresión del pueblo, el pueblo está reclamando, el pueblo ha quedado absolutamente contrariado y molesto por las arbitrariedades cometidas por esos diplomáticos", mencionó.