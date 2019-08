Después de que el candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi afirmara que la incursión de las mujeres en política causó el incremento en los casos de feminicidio, y sugerir que los esposos acompañen a sus parejas hasta sus trabajos, Lucila Mendieta, candidata vicepresidencial por el mismo partido, respaldó dichas declaraciones.

“En mi caso, por ejemplo, es (mi esposo) quien me apoya. En caso de que yo sea autoridad, salga vicepresidenta, me gustaría, me sentiría más cómoda que me acompañe”, aseguró Mendieta a los medios locales de Sucre.