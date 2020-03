Capta a un cerdo ‘volando’

Australia Australia

Un fotógrafo logró tomar una fotografía perfectamente cronometrada que muestra un águila volando con un pequeño y desafortunado cerdo.

La increíble fotografía fue tomada por Clarke Espie, de 75 años, en Queensland, Australia, después de escuchar un chillido de un chancho cuando agarró su cámara.

Clarke dijo que se dirigía de regreso a un campamento en Cromarty Wetlands cuando escuchó el chillido que venía del cielo, instintivamente alcanzó su cámara y apenas podía creer lo que estaba viendo.

El fotógrafo contó que llegó a este lugar para capturar la vida única y diversa de las aves que habitan estos humedales.

"Nunca imaginé presenciar a dos enormes águilas una con un cerdo salvaje volando y sujetándolo con sus poderosas garras. "Rápidamente tomé estas imágenes con un teleobjetivo de 500 mm mientras las águilas pasaban.

"Fue una de las vistas más inusuales que he visto. Al principio pensé que era un pez, pero tan pronto como me concentré, pude ver que era un lechón. Debía pesar alrededor de 5 kg. Definitivamente no era algo que había visto antes ".