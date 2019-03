Captan a un enorme cocodrilo de más de 300 kilos

¿Un cocodrilo de 4 metros y más de 300 kilos? Sí, aunque suena increíble es real y se publicó una foto para comprobarlo.

Un investigador quedó muy impactado cuando descubrió una enorme criatura saliendo del lago Blackhear en Georgia, Estados Unidos. El biólogo inmediatamente tomó su cámara y captó a un gigantesco cocodrilo que pesaba más de 300 kilogramos. La foto se volvió viral en Facebook.

Un cocodrilo que tenía una longitud de casi cuatro metros y pesaba unos 317 kilogramos, fue encontrado caminando cerca de una zanja por Brent Howzer, un biólogo que compartió en Facebook la foto que se tomó con el enorme reptil.

Según las declaraciones del investigador de animales, Howze midió al cocodrilo a 13 pies y 4 pulgadas de largo con una circunferencia de pecho de 57 pulgadas. Los cálculos del profesional indicaron que el cocodrilo pesaba aproximadamente 700 libras.

"Aparentemente, muchas personas piensan que es falso, pero les puedo asegurar que no". "Soy el que está en la foto, y probablemente puedas decir que no me acerqué demasiado", aseguró Brent Howze, el biólogo de la fotografía viral de Facebook y otras redes sociales.