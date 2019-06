Captan a un hombre envenenando a decenas de peces tropicales

Lamentable suceso en Singapur, cuando un individuo no identificado envenenó a una gran cantidad de peces en uno de sus acuarios. El dueño compungido por lo sucedido busca identificar al asesino de peces para proceder con las instancias pertinentes, porque no es posible que una persona actúe de esta manera y no sea castigado.

Ng Him Yick, propietario de Glassbox Aquarium, compartió en Facebook un video de las cámaras de seguridad del local, que el pasado martes 11 captaron al sujeto merodeando por el establecimiento antes de arrojar un polvo blanco a un tanque que contenía entre 40 y 50 peces tropicales de agua dulce. La sustancia provocó que el agua se volviera turbia y empezara a emanar un fuerte olor tóxico.

Este lunes, Ng explicó a medios locales que el incidente tuvo lugar mientras él atendía a unos clientes y drenó el acuario tan pronto como se dio cuenta de lo ocurrido, pero, para ese entonces, solo dos peces seguían vivos. El hombre estimó las pérdidas en 500 dólares singapurenses (364 dólares estadounidenses).

El hecho ha sido reportado a la Policía local, que ha abierto una investigación mientras se espera que la publicación de las imágenes pueda ayudar a localizar al responsable.