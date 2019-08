Caravana ciclista del Movimiento al Socialismo (M.A.S)

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) partieron en una caravana ciclista, encabezada por el presidente Evo Morales; iniciaron en el estadio de Sacaba, recorrió el Cercado, Colcapirhua y Quillacollo.

El presidente ponderó la iniciativa, Morales fue recibido con "banderazos" en la av. Rubén Darío, av. Heroínas y otros sectores como la avenida Blanco Galindo. La caravana culminó después de recorrer 20 kilómetros, se armó un acto en el estadio del municipio de Quillacollo.

Durante el recorrido de militantes del MAS no faltaron los gritos de algunos conductores que decían: "Bolivia Dijo No", este hecho no pasó desapercibido por el mandatario Morales.