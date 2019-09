Santa Cruz Santa Cruz

Interpretar un tema como Bohemian Rhapsody de Queen no es my fácil, y los jueces lo saben, pero aún así, están seguros que retos como éste no asustan a Carla Ochoa al momento de pararse en el escenario y entregar todo de sí.

Si retornamos en el tiempo un poco atrás, recordaremos que Carla fue una de las favoritas en la 2da. Temporada de Factor X, cuando se presentó a las audiciones y lo hizo con el tema de Natalia Jiménez "Creo en mi". Aquella vez cautivó, emocionó y se ganó la admiración de los jueces y el público en general. Hoy hace exactamente lo mismo con su presentación de esta semana.

A continuación les dejamos el video de la presentación de Carla Ochoa este jueves 26 de septiembre, para que disfruten una vez más el talento de esta participante.