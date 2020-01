Carlos Marquina tiene prohibido salir de noche

Carlos expuso en el programa que Gabriela tenía una queja contra su cambio de horario para ir al gimnasio, por supuesto que ella aseguró que no era momento de entrar a discutir sobre el tema porque definitivamente Marquina terminaría perdiendo. La razón de Gabriela es que los horarios hay que respetarlos y que lo más importante es dedicarle a las niñas calidad de tiempo.

El mayor de Los Marquina no pudo escapar del bochornoso momento cuando Gabriela frete a cámara le dijo que ese cambio de horario para ir al gimnasio no estaba aprobado y aseguró que el conductor no sabe de respetar los tiempos, y que quizá no se de cuenta del pasar de las horas y termina faltando a una de las normas más preciadas y respetadas de su hogar.

La respuesta de Gabriela fue un rotundo "no" a lo que Carlos tuvo que aceptar sin insistencia, en tanto El Baby prefirió mantenerse en silencio e indicó que con lo que decide Gabriela él no se metería en esa situación.

A continuación te dejamos el video N° 79 de Los Marquina para que saquen sus propias conclusiones.