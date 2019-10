Carlos Mesa emplaza al Gobierno a desconocer los resultados del TSE

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), emplazó al Gobierno a no aceptar los resultados que fueron emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras aún no se lleve adelante la auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"¿Está dispuesto el presidente y el vicepresidente a no aceptar los resultados del Tribunal Supremo Electoral, y a partir de ese reconocimiento que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se lleve adelante la auditoría?", dijo Mesa este martes desde la capital cruceña.

Aseguró que el proceso de revisión del proceso electoral que realizará la OEA en el país debe tener un carácter vinculante, lo cual debe ser aceptado por la administración del MAS. En ese sentido, recordó que ya el informe preliminar advirtió irregularidades.

“Todos los caminos están abiertos, no tenemos la menor duda de que una nueva elección sería lo ideal, siempre y cuando esa nueva elección no sea parte de una manipulación para llegar a una prolongación en el poder de Evo Morales, más allá de su plazo determinado de Gobierno”, agregó.

Ratificó que las movilizaciones en el país continuarán hasta conseguir el objetivo de hacer respetar el voto popular y la decisión que plantee la salida de Evo Morales en enero de 2020.

A su vez, responsabilizó al Gobierno por el despliegue de grupos violentos que dejaron heridos y reprochó la postura de las autoridades nacionales, de sacar a sus sectores afines para desbloquear la protesta popular.

“Yo respeto a quienes han votado por Evo Morales, nuestra lógica no es oponernos a su opinión, nosotros estamos pidiendo que se vote el voto popular, eliminando el fraude”, finalizó.