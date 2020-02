Carlos Tevez: "A Maradona le entregaré hasta mi cinta de capitán cuando lo vea"

En la última fecha de la Superliga, el Gimnasia de Diego Maradona visitará a Boca en el mítico estadio de La Bombonera, en un partido del que se habla hace más de dos fechas, cuando el presidente del club Jorge Ameal había manifestado que Diego no recibiría ningún tipo de reconocimiento u homenaje durante la jornada.

Sin embargo y tras varias idas y vueltas producto de sus dichos, desde Boca aseguraron que 'El Pelusa' recibirá una plaqueta, y quien opinó al respecto fue Carlos Tevez, el ídolo activo más grande del club, quien en declaraciones a Súper Mitre Deportivo dejó más que en claro su postura al respecto.

Lo cierto es que habida cuenta de la mala relación que existe entre Riquelme y Maradona, desde Boca no quisieron recibirlo con honores en primea instancia. Pero fue tal la reacción de los hinchas, que pedían que se le hiciera un homenaje, que desde la dirigencia cedieron. De todos modos, Diego ya manifestó que no quiere mención alguna.

Mensaje de Tevez a River

"Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros no podemos dejar pasar nada. El viernes contra Colón tenemos que ganar y el domingo contra Gimnasia tenemos que ganar. Y después nosotros sabemos que nos podemos mirar a la cara porque dimos todo. Si se pudo, se pudo; si no se pudo, no se pudo", analizó Tevez sobre el final del torneo.