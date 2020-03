Carmen Salinas: “El coronavirus es un castigo por comer perros”

Carmen Salinas causó polémica por su teoría en torno al origen del Covid-19. La inolvidable “Corcholata” dijo que el virus que ya ha infectado a más de 100, 000 personas en distintos países, es un castigo para el pueblo chino por comer animales que tradicionalmente han sido de compañía en el hogar.

“¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por estarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues por eso les dio esa enfermedad" , señaló la actriz en una entrevista aun medio local

Sin temor a expresar su opinión, la actriz de 80 años, mencionó que la pandemia no se trata de un castigo divino ni celestial, sino una represalia de “la vida” ante las malas prácticas de los habitantes del país asiático.

"No los castigó Dios, nuestro señor: la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso” , añadió con su peculiar estilo que deja en duda si lo habrá dicho en broma o totalmente en serio.

La declaración de la actriz del programa de comedia “Nosotros los guapos” desató una serie de comentarios en los que la gran mayoría de las personas señalaron la inverosimilitud de su contundente afirmación:

“Ella es la reina de la ignorancia”, “Con todo el respeto que me merece Carmen Salinas, yo creo que es la edad la que le hace decir tantas burradas”, “Le queda su apellido, está ya muy salada. El coronavirus es algo muy serio, de preocuparse y de prestar mucha atención”, “Qué intelecto tiene, que le recuerden que en tiempos de los aztecas hacían lo mismo y en la actualidad hay puestos de tacos muy de moda, pobre señora ni como broma es noticia”, fueron algunos de los comentarios, aunque hubo quien no consideró del todo descabellada su apreciación: “Doña Carmen no anda tan equivocada. Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios".