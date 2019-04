Centellas lista para el Panamericano en Colombia

Cochabamba Cochabamba

Valeria Centellas, con sus 17 años ya sabe de máximos galardones y coronas, este último “Torneo Juvenil Nacional” disputado en Oruro se coronó como campeona nacional, pues la cochabambina remarca que la clave del éxito es la disciplina y entrega.

“La verdad me encuentro bastante feliz porque pude consolidarme como campeona nacional” comentó.

La deportista se embarca rumbo al Panamericano de Raquetbol, en Barranquilla (Colombia), indicó que el Torneo Junior le sirvió como preparación, desde el miércoles 13 de este mes inicia el Campeonato Internacional.

“Sé que me falta bastante experiencia porque las jugadoras que van se dedican bastante, es su vida. Pero cada torneo al que he podido asistir, me ayudó bastante en este aspecto y espero hacer una gran representación para Bolivia” dijo Centellas.

El aspecto físico será vital para el Campeonato que afrontará la raquetbolista cochabambina, quien aseguró que va con la intención de lograr una plaza para participar en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) a desarrollarse entre julio y agosto.